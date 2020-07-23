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Ураган повалил деревья в заповеднике под Рязанью

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В Окском заповеднике устраняют последствия урагана, который прошел в Рязанской области 14 июля. Сотрудники сообщают что практически все дороги завалены деревьями.

В Брыкином Бору из-за ветра сосны обрушились на провода. Ураган повалил множество деревьев по всему заповеднику. По словам сотрудников, такого масштаба стихия наблюдалась только в 1999 году. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Ветер повалил одно из деревьев, на котором была закреплена фотоловушка. Устройство не пострадало, однако антенну расплющило между стволами. Кроме того, ураган уничтожил локацию, на которой велось наблюдение за кабанами.

Ранее сообщалось, что от ураганного ветра сильно пострадал поселок Болонь. По данным МЧС, в населенном пункте обрушилась кровля в 24 домах.

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