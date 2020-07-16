Режим ЧС ввели в поселке в Рязанской области после урагана

Поселок Болонь в Рязанской области значительно пострадал после ураганного ветра. В населенном пункте введен режим ЧС.

По данным МЧС, в поселке произошло обрушение кровли в 24 домах, 18 из которых многоквартирные. Общая площадь повреждений составила более 12 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Врио начальника управления МЧС России по Рязанской области Александр Воробьев и глава администрации Клепиковского района Николай Крейтин провели встречу с местными жителями. По их словам, губернатор Николай Любимов поручил правительству найти возможность оказать муниципалитету финансовую помощь для оперативного восстановления жилья.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ввела режим ЧС на территории Болони.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в двух районах Саратовской области после урагана, прошедшего 14 июля. В Марксовском районе ветер повредил крыши 21 частного и 32 многоквартирных домов. В Питерском районе 60% зданий остались без света.