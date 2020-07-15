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Режим ЧС после урагана ввели в двух районах Саратовской области

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В двух районах Саратовской области, Марксовском и Питерском, введен режим ЧС. Это связано с последствиями урагана, который накануне, 14 июля, обрушился на регион.

В Подмосковье за день подтопило 90 дачных участков и около 50 домов

В Марксовском районе ветер повредил кровли 32 многоквартирных домов, крыши 21 частного дома и некоторых социальных объектов. Электро-, газо- и водоснабжение было нарушено на несколько часов в некоторых селах. По словам главы района Дмитрия Романова, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», власти начали оценивать ущерб от стихии.

В Питерском районе из-за порыва сетей электросвязи без света осталось 60% зданий. Также произошли порывы газопроводных сетей и водопровода. Пострадали около 20 объектов социальной сферы. В их числе больница, учреждения культуры и образования, детские сады. С некоторых зданий сорваны крыши, выбиты стекла. Повреждены также пять многоквартирных домов. Более 400 частных домов лишились крыши. Ущерб, по предварительным данным, составляет 30 млн рублей.

В городе Балакове в Саратовской области шквалистый ветер повалил более 70 ыдеревьев и перевернул десятки автомобилей. Вырваны оконные рамы, из-за перебоев с электрическом люди застревали в лифтах. У жителей частных домов срывало крыши, уносило ворота, заборы и теплицы.

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