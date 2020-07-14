Последствия урагана устраняют в Саратовской области

В городе Балаково Саратовской области устраняют последствия урагана. О том, есть ли пострадавшие, пока не известно. Коммунальные службы подсчитывают ущерб.

Сильный ветер повалил десятки деревьев, перевернул автомобили и павильоны на остановках. Повреждены некоторые баржи на судоходном канале.

Оборваны провода электропередачи. Света нет в домах в центре города и в поселке Дзержинского.

Металлические конструкции обвалились у рынка «Дон» в 9-м микрорайоне. Недалеко от детской поликлиники в 6-м микрорайоне дерево рухнуло на машину. То же самое произошло и у гипермаркета «Лента». На спуске с моста Победы дерево упало на проезжую часть.

Между тем штормовой ветер с порывами ветра до 20 м/с ожидается и в Саратове к вечеру вторника, 14 июля.

До конца суток местами по области возможно усиление юго-восточного ветра. Его порывы могут достигать 32 м/с. Местами грозы, ливень и град. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.