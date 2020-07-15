Прямой эфир
Сюжет:

В Подмосковье за день подтопило 90 дачных участков и около 50 домов

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области в результате сильных дождей подтопило почти 50 домов и 90 дачных участков. Об этом в среду, 15 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по региону.

Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды
Москву продолжат накрывать затяжные ливни

«За 15 июля произошло подтопление 90 дачных участков на территории городских округов Можайский, Наро-Фоминск и Волоколамск, 49 дачных домов в СНТ «Виктория», «Стрела» и «Васильки» в Можайском городском округе и одного участка дороги», ― рассказали агентству.

При этом в ведомстве отметили, что в настоящее время остаются подтопленными 131 участок и 64 дачных дома.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с потеплением климата погода становится всё более изменчивой, повышается вероятность опасных явлений. Поэтому на «нормальную погоду» уже можно практически не надеяться.

По его словам, в последние несколько дней аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. В Оренбургской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного зноя. Температура воздуха днем держится на отметке 40 градусов. В Москве же, наоборот, заметно похолодало.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020