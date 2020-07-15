В Подмосковье за день подтопило 90 дачных участков и около 50 домов

В Московской области в результате сильных дождей подтопило почти 50 домов и 90 дачных участков. Об этом в среду, 15 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по региону.

«За 15 июля произошло подтопление 90 дачных участков на территории городских округов Можайский, Наро-Фоминск и Волоколамск, 49 дачных домов в СНТ «Виктория», «Стрела» и «Васильки» в Можайском городском округе и одного участка дороги», ― рассказали агентству.

При этом в ведомстве отметили, что в настоящее время остаются подтопленными 131 участок и 64 дачных дома.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с потеплением климата погода становится всё более изменчивой, повышается вероятность опасных явлений. Поэтому на «нормальную погоду» уже можно практически не надеяться.

По его словам, в последние несколько дней аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. В Оренбургской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного зноя. Температура воздуха днем держится на отметке 40 градусов. В Москве же, наоборот, заметно похолодало.