Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны COVID-19

Специалисты пока не наблюдают предпосылок к возникновению второй волны пандемии коронавируса в России. Об этом рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия-24» в четверг, 23 июля.

По словам главы кабмина, на вопрос, будет ли вторая волна коронавируса, смогут ответить ученые, если они зафиксируют «хоть какие-то предпосылки для этого». Однако, отметил Мишустин, пока таких предпосылок «не наблюдают наши специалисты и ученые».

«Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дают Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится», — сказал он.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в четверг Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране заметно стабилизируется, а число заболевших продолжает снижаться.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила сограждан о необходимости соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками как летом, так и осенью.

В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считают, что пандемия коронавируса, скорее всего, не закончится до Нового года, но пока сложно прогнозировать новую волну. В НИИ допустили, что будут новые сезонные всплески, как сейчас в Испании или Израиле, — по 200–400 заболевших.

В начале июля глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что вторая волна этой инфекции в нашей стране такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

По данным Минпромторга, опыта и запасов в России хватит даже на три волны коронавирусной инфекции.

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