В МИД РФ указали на отсутствие сроков визита Путина в Сербию

Конкретных сроков визита президента России Владимира Путина в Сербию в настоящий момент нет, заявил в четверг, 23 июля, директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон.

«Насколько известно, в соответствии с имеющимся приглашением рассматривается возможность организации осенью визита в Белград президента Российской Федерации Владимира Путина. Конкретные сроки поездки имеется в виду согласовать позднее», — приводит слова Пилипсона «РИА Новости».

15 июня Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем по поводу поездки российского лидера в Белград на церемонию освящение храма Святого Саввы, которая, предположительно, должна состояться осенью этого года. В ходе разговора Путин также подчеркнул готовность России защищать интересы Сербской православной церкви.

Вучич посетил парад Победы в Москве, который состоялся 24 июня. После парада президент России возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, в церемонии участвовал в том числе сербский лидер.

Президент Сербии во время встречи со своим российским коллегой в Сочи 4 декабря 2019 года пригласил его посетить Белград. Позже в Сербии заявили, что ждут Путина на церемонии освящения храма Святого Саввы, которая запланирована на осень 2020 года.