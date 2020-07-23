Мотоциклистов предложили наказывать за опасное лавирование

Госдума может ввести новые штрафы для мотоциклистов и владельцев мопедов. Им запретят лавирование между рядами на дороге и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе. Санкции за нарушение составят от 3 до 15 тыс. рублей. Законопроект направили на обсуждение в правительство. Депутаты хотят обезопасить движение на шоссе, авторы документа считают, что байкеры создают опасные ситуации, когда идут на обгон. В сообществе "синие ведёрки" считают, что движение между рядами для мотоцикла — преимущество. Новые ограничения, по мнению экспертов, запрещают езду мотоциклов. О деталях инициативы читайте на сайте IZ.RU.