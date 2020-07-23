Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 июля

Облачная погода и небольшой, местами умеренный дождь ожидаются в четверг, 23 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Воздух днем в столице прогреется до +18…+20 градусов, а к ночи температура опустится до +10 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с.

Атмосферное давление в пределах 743 мм ртутного столба.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд допустил, что текущее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории наблюдений.

По его словам, месячная норма осадков в столице в июле уже выполнена. По мимо этого, в мае в Москве выпало три нормы осадков, а в июне — 210–215% от нормальных показателей.