Вильфанд допустил рекордный объем осадков этим летом в Москве

Текущее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории наблюдений, рассказал 23 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Месячная норма осадков [в июле] уже выполнена в Москве... Это лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым», — приводит его слова «РИА Новости».

Вильфанд отметил, что в мае в столице выпало три нормы осадков, а в июне — 210–215% от нормальных показателей.

21 июля заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина назвала причины дождливой погоды в Московском регионе.

По ее словам, центр европейской части России находится между циклонами с запада и востока — в зоне атмосферного фронта, где отсутствует мощный антициклон, который смог бы их прогнать.