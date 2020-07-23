Трамп оценил ум Путина и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообразительными людьми с острым умом.

В опубликованном 22 июля интервью телеканалу FoxNews Трамп в очередной раз выразил сомнения в том, что его оппонент на грядущих выборах Джо Байден в случае победы станет хорошим президентом. По мнению главы Белого дома, Байдену следует пройти тест для проверки интеллектуальных способностей.

Трамп подчеркнул, что с учетом качеств зарубежных лидеров, президентом США должен быть человек с острым умом.

«Я могу сказать, что у Си [Цзиньпина] острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум…Нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%», — отметил он.

По словам Трампа, США имеют дело с теми, кто «может сделать нечто очень плохое» с Америкой, поэтому президенту нужно быть сообразительным.

Он добавил, что сам уже прошел очень сложный тест для проверки своих умственных способностей и хорошо справился.

20 июля экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США неспособен вести диалог с Путиным на равных. По мнению бывшего чиновника, Трамп недостаточно подготовлен для этого.