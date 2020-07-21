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Болтон заявил о неспособности Трампа вести диалог с Путиным на равных

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Фото: Global Look Press/Oliver Contreras/Keystone Press Agency
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Президент США Дональд Трамп недостаточно подготовлен для того, чтобы вести на равных переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение выразил экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу WPTV, фрагмент которого вышел 20 июля.

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Болтон отметил, что Трамп уступает Путину в умении стратегически мыслить и в познаниях, что сделает их переговоры «нечестными».

«Если усадить кого-то подобного ему (Путину – Ред.) за стол с одной стороны, а с другой стороны Дональда Трампа, сравнительно плохо осведомленного, мало учившего историю, не имеющего четкого представления о том, как он хочет вести разговор, то это не будет честной борьбой», — сказал Болтон.

В июне была опубликована книга Джона Болтона о Белом доме. В ней он рассказал, что не хотел оставлять наедине Путина и Трампа во время их встречи в Хельсинки. По его словам, в отличие от американского президента российский лидер хорошо знаком со всеми деталями политических и экономических вопросов и четко отстаивает интересы свой страны.

30 июня СМИ сообщили, что Дональд Трамп оскорблял зарубежных коллег в ходе засекреченных телефонных переговоров. Например, канцлера Германии Ангелу Меркель он называл «глупой».

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