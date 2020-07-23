В конгрессе США одобрили демонтаж статуй конфедератов в Капитолии

Палата представителей конгресса США, в которой демократическое большинство, поддержала в среду, 22 июля, демонтаж находящихся в здании Капитолия статуй конфедератов. Об этом сообщает Reuters.

11 июня с такой инициативой выступила председатель палаты Нэнси Пелоси. Она направила письмо с соответствующим запросом в Объединенный библиотечный комитет.

Законопроект поддержали 305 конгрессменов, против выступили 113 республиканцев.

Представитель Демократической партии Барбара Ли назвала статуи «болезненными символами фанатизма и расизма». Она отметила, что они «подчеркивают идею преимущества белых в центре одного из самых влиятельных зданий в мире».

Законопроект еще должен пройти рассмотрение в управляемом республиканцами сенате и подписан президентом Дональдом Трампом.

В конце мая на волне массовых протестов против полицейского произвола, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, в США началась новая волна борьбы с памятниками конфедератам.

20 июня демонстранты снесли статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка в столице Северной Каролины — Роли. Неделей ранее сообщалось о снятии митингующими бюста рабовладельца Джона Макдоно в Новом Орлеане, штат Луизиана.

10 июня митингующие в Ричмонде обрушили памятник Христофору Колумбу, левые активисты обвиняли первооткрывателя материка в геноциде коренного населения Америки. Позже мэр города Левар Стоуни приказал немедленно убрать из города все памятники конфедератам.