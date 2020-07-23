Трамп назвал «победителя» в создании вакцины от COVID-19 в США

США получат вакцину от коронавируса благодаря компании Pfizer. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, назвав данного фармпроизводителя победителем.

По его словам, препарат американской компании первым удачно пройдет все клинические испытания и будет использован для вакцинации населения. Вашингтон уже заказал у Pfizer 100 млн доз.

«Моя администрация достигла исторического соглашения с Pfizer о производстве и доставке 100 млн доз вакцины сразу же после ее одобрения. Надеюсь, процесс получения разрешения будет очень быстрым. Мы думаем, у нас есть победитель», — сказал Трамп 22 июля на брифинге, трансляцию которого велась в Twitter.

При этом глава Белого дома отметил, что другие компании также успешно продвигаются в создании вакцины.

К настоящему времени США выделили $1,2 млрд британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и ученым из Оксфорда на разработку вакцины. Еще почти 1 млрд был направлен американским компаниям.

21 июля Минобороны РФ сообщило о готовности вакцины, создаваемой военными специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Испытания еще одного препарата завершили в Сеченовском университете. По словам медиков, у всех добровольцев вырабатывался иммунитет к коронавирусу.