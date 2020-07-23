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Трамп назвал «победителя» в создании вакцины от COVID-19 в США

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Фото: TASS/PA Images
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США получат вакцину от коронавируса благодаря компании Pfizer. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, назвав данного фармпроизводителя победителем.

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По его словам, препарат американской компании первым удачно пройдет все клинические испытания и будет использован для вакцинации населения. Вашингтон уже заказал у Pfizer 100 млн доз.

«Моя администрация достигла исторического соглашения с Pfizer о производстве и доставке 100 млн доз вакцины сразу же после ее одобрения. Надеюсь, процесс получения разрешения будет очень быстрым. Мы думаем, у нас есть победитель», — сказал Трамп 22 июля на брифинге, трансляцию которого велась в Twitter.

При этом глава Белого дома отметил, что другие компании также успешно продвигаются в создании вакцины.

К настоящему времени США выделили $1,2 млрд британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и ученым из Оксфорда на разработку вакцины. Еще почти 1 млрд был направлен американским компаниям.

21 июля Минобороны РФ сообщило о готовности вакцины, создаваемой военными специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Испытания еще одного препарата завершили в Сеченовском университете. По словам медиков, у всех добровольцев вырабатывался иммунитет к коронавирусу.

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