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Трамп допустил закрытие дипмиссий КНР в США помимо генконсульства в Хьюстоне

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Соединенные Штаты могут потребовать от Китая закрытия других дипломатических учреждений в стране вслед за генеральным консульством в Хьюстоне. Об этом 22 июля заявил американский лидер Дональд Трамп.

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«Что касается закрытия дополнительных миссий, то это возможно», — заявил он на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

По его словам, у американских властей появилась информация, что в генконсульстве сотрудники сжигали документы и других бумаги.

21 июля США потребовали закрыть китайское генеральное консульство в Хьюстоне в течение трех дней. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил это тем, что Китай совершает кражу американской интеллектуальной собственности в крупных масштабах, что наносит гигантский ущерб экономике США.

После этого в МИД КНР заявили, что это не соответствует международному праву. Кроме того, стало известно, что китайское посольство в Вашингтоне стало получать угрозы о применении насилия из-за ненависти.

Накануне стало известно, что Китай рассматривает возможность закрытия американского консульства в Ухане в качестве ответной меры на требование закрыть свое представительство в Хьюстоне.

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