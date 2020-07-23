Трамп допустил закрытие дипмиссий КНР в США помимо генконсульства в Хьюстоне

Соединенные Штаты могут потребовать от Китая закрытия других дипломатических учреждений в стране вслед за генеральным консульством в Хьюстоне. Об этом 22 июля заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Что касается закрытия дополнительных миссий, то это возможно», — заявил он на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

По его словам, у американских властей появилась информация, что в генконсульстве сотрудники сжигали документы и других бумаги.

21 июля США потребовали закрыть китайское генеральное консульство в Хьюстоне в течение трех дней. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил это тем, что Китай совершает кражу американской интеллектуальной собственности в крупных масштабах, что наносит гигантский ущерб экономике США.

После этого в МИД КНР заявили, что это не соответствует международному праву. Кроме того, стало известно, что китайское посольство в Вашингтоне стало получать угрозы о применении насилия из-за ненависти.

Накануне стало известно, что Китай рассматривает возможность закрытия американского консульства в Ухане в качестве ответной меры на требование закрыть свое представительство в Хьюстоне.