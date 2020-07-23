Вильфанд рассказал о раннем начале сезона смерчей на Черном море

На Черном море сезон смерчей начался на месяц раньше обычного, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Обычно смерчи появляются в середине августа, так как в это время реализуется главное условие для их возникновения — температура воды в море достигает отметки 26 градусов.

Также в этот период в крупных курортных городах столбики термометров поднимаются до самых высоких отметок.

«В этом году за счет мощнейшего антициклона, который долгое время управлял погодой на юге, вода прогрелась очень быстро и смерчи наблюдаются с первой декады июля. Некоторые даже выходят на сушу, что редкость», — цитирует синоптика «РИА Новости» в четверг, 23 июля.

Ранее Вильфанд рассказал, что текущее лето в Москве может оказаться самым дождливым в истории наблюдений.

Он отметил, что в мае в столице выпало три нормы осадков, а в июне — 210–215% от нормальных показателей.