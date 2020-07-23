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Ученые заявили о возможности повторного разлива топлива в Норильске

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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
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Разлив дизельного топлива в Норильске мог произойти из-за постоянных протечек резервуара, в котором оно хранилось, уверены ученые. По их данным, многолетние протечки вызвали загрязнение грунта, что в итоге привело к развитию в почве так называемых аборигенных микроорганизмов, питающихся соляркой.

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«Жизнедеятельность этих бактерий вызвала повышение температуры и таяние вечной мерзлоты, что привело к дестабилизации и последующему разрушению фундамента», — считает заведующий кафедрой промышленной экологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, лауреат Госпремии РФ Станислав Мещеряков.

Доказательством этой версии послужили спутниковые снимки, сделанные российскими, американскими и европейскими космическими аппаратами. На них видны загрязнения рек Амбарная и Далдыкан (а также грунтовых вод), которые имели место в 2001, 2015, 2017 и 2019 годах.

«Для интерпретации снимков мы использовали спектральные характеристики изображений. Они позволяют определять наличие и состав углеводородной пленки, которая появляется на поверхности воды после попадания в нее топлива», — пояснил профессор кафедры геоэкологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, доктор технических наук Виктор Аковецкий.

Факт длительного и систематического загрязнения рек и водоемов вблизи Норильска подтверждают и экологи.

Если выводы ученых о влиянии бактерий на вечную мерзлоту верны, то в Норильске могут произойти другие крупные разливы горючего из нескольких хранилищ топлива, расположенных в регионе. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, помочь избежать новой катастрофы может только срочный ремонт резервуаров или строительство новых.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Багровые реки: в Норильске возможны повторные разливы топлива

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