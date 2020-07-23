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Минкомсвязь хочет направить 26 млрд рублей на единую систему по сбору жалоб граждан

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Фото: Depositphotos
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Минкомсвязь предложила включить создание центров управления регионов (ЦУР) в федеральный проект нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом говорится в запросе ведомства на изменение паспорта программы. С документом ознакомились «Известия».

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ЦУР, которые появятся во всех субъектах, будут собирать и обрабатывать обращения жителей в федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные структуры. Жалобы будут поступать не только с официальных порталов организаций, сайта госуслуг и горячих линий, планируется учитывать также упоминания в соцсетях и обращения в мессенджерах.

Центры управления по всей стране должны организовать на основании поручения президента по итогам прошедшего 30 января заседания Совета по развитию местного самоуправления, пояснили «Известиям» в Минкомсвязи. Сейчас вопрос с финансированием решается совместно с другими ведомствами, добавили в пресс-службе министерства.

В Московской области такая структура уже работает с прошлого года. Выступавшая на январском заседании глава Красногорска Эльмира Хаймурзина предложила тиражировать опыт Подмосковья на всю страну, инициатива нашла поддержку у Владимира Путина. Президент поручил регионам к 1 декабря 2020 года внедрить у себя подобные решения. Создание и функционирование ЦУР по всей России должно стать частью цифровой трансформации регионов.

Центры в субъектах будут представлять собой офисы, где решаются злободневные вопросы: проблемы с записью к врачу, в школу или в детский сад, устранением ям на дорогах, уборкой мусора и т.д. Сейчас в регионах действуют отдельные порталы обратной связи с населением. Централизация позволит собрать проблемы в одном месте, проанализировать и не допустить их повторного появления.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ответ в окне: на единую систему по сбору жалоб хотят выделить 26 млрд

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