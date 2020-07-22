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РПЛ назвала лучшего вратаря сезона

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Голкипер футбольного клуба «Уфа» Александр Беленов назван лучшим вратарем в сезоне-2019/20 «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом 22 июля сообщает пресс-служба лиги.

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Отмечается, что он провел 13 матчей, не пропустив ни одного гола, также как и голкипер «Рубина» Юрий Дюпин и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, однако провел меньше игровых минут на поле в отличие от своих конкурентов.

В общей сложности в текущем сезоне РПЛ Беленов провел 26 матчей, пропустив при этом 17 мячей, пишет «Чемпионат».

33-летний голкипер перешел в башкирский клуб в 2017 году из махачкалинского «Анжи».

Ранее в этот день в России завершился чемпионат страны по футболу. Еще в начале месяца петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом «Тинькофф Российской премьер-лиги» сезона-2019/20.

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