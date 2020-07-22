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В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве за последние сутки скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили 22 июля в оперативном штабе.

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Специалисты призвали граждан не заниматься самолечением и вызывать врача при любых симптомах ОРВИ.

По последним данным, в России всего выявили более 789 тыс. случаев COVID-19, умерли более 12 тыс. пациентов, выздоровели 572 053.

22 июля вирусолог рассказала о способе уничтожения коронавируса. По словам эксперта, COVID-19 на поверхностях можно уничтожить с помощью ультрафиолета и высоких температур, однако такие методы не защитят при контакте с зараженным.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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