Вирусолог рассказала о способе уничтожения коронавируса

Коронавирус на поверхностях можно уничтожить с помощью ультрафиолета и высоких температур, однако такие методы не защитят при контакте с зараженным, рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова» Галина Компанец.

По словам эксперта, ультрафиолет, а также высокие температуры пагубно влияют на любые вирусы, в том числе на оболочечные, к которым и относится коронавирус.

Подобный эффект достигается за счет воздействия лучей на оболочку вируса.

«Известно, что на свету, который содержит ультрафиолет, вирусы погибают достаточно быстро. При воздействии ультрафиолета они тоже погибают быстро. В жаркое время вирус в окружающей среде, попавший от больного на поверхность чего-то, погибает очень быстро — в течение часа точно», — цитирует Компанец 22 июля «РИА Новости».

Специалист отметила, что раньше для дезинфекций в лабораториях и медучреждениях применяли кварцевание. Теперь же широко используются установки, которые обеззараживают воздух именно ультрафиолетом. Вирусы уничтожаются аппаратами, которые крепятся на стены.

Таким образом можно снизить риск заражения, например коронавирусом, за счет снижения вирусной нагрузки в помещении. Кроме того, ультрафиолет способствует выработке витамина D и, следовательно, укреплению иммунитета.

При этом долгое нахождение на солнце никак не повлияет на степень вероятного заражения в случае, если больной человек чихнул или кашлянул рядом с вами. В этом случае риск заболеть сохраняется.

26 июня сообщалось, что ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, сколько времени нужно воздействовать ультрафиолетом на коронавирус SARS-CоV-2 для его полного уничтожения.