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Киев передал списки для обмена удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В рамках Минской контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Киев передал списки для взаимного обмена удерживаемыми лицами с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом 22 июля сообщается на сайте офиса президента Украины.

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В Киеве отметили, что ждут ответного шага от ДНР и ЛНР. Кроме того, украинская сторона поддержала решение о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00:01 27 июля.

«Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае если он будет соблюдаться другой стороной, является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей», — говорится в заявлении.

Также украинские власти заявили, что привержены Минским соглашениям и договоренностям, достигнутым в декабре в Париже на саммите «нормандской четверки».

В то же время Украина продолжила настаивать на том, что выборы в Донбассе должны пройти после передачи контроля на границе Киеву.

22 июля омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала, что гуманитарная подгруппа на переговорах по Донбассу не смогла согласовать списки для очередного этапа обмена.

Первый в этом году обмен удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.

На востоке Украины с 2014 года продолжается вооруженное противостояние между украинской армией и ополченцами Донбасса. Киев начал военную операцию из-за нежелания жителей региона признавать итоги госпереворота. При этом украинские власти возлагают ответственность за ситуацию на РФ. Москва не раз отмечала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и выступает посредником между Киевом и ДНР и ЛНР.

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