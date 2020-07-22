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Заявки на вступление в арктическую зону начнут принимать в конце августа

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Прием заявок на получение статуса резидента арктической зоны стартует 28 августа. Система преференций подразумевает льготы от нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых до сокращенных сроков таможенного оформления грузов. Также с 1 июня 2021 года граждане РФ смогут получить «арктический гектар» по аналогии с «дальневосточным гектаром».

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«Мы провели работу со всеми арктическими регионами. На сегодняшний день они подтвердили готовность устанавливать льготные ставки по налогу на имущество, земельному налогу и упрощенной системе налогообложения», — цитирует ИА PrimaMedia вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Россияне смогут получить землю в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республике Коми и Республике Карелия.

Напомним, новая госпрограмма развития арктической зоны будет утверждена в сентябре. Ее проект состоит из трех подпрограмм — «Создание условий для привлечения частных инвестиций и создание новых рабочих мест», «Комплексное развитие территорий» и «Дети Арктики». Общий объем финансирования — 57 млрд рублей.

В мае руководитель лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ Станислав Огородов заявил, что морское побережье российской Арктики разрушается из-за нарушения правил строительства объектов на этой территории, от появления больших волн и продолжительного периода открытой воды.

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