Заявки на вступление в арктическую зону начнут принимать в конце августа

Прием заявок на получение статуса резидента арктической зоны стартует 28 августа. Система преференций подразумевает льготы от нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых до сокращенных сроков таможенного оформления грузов. Также с 1 июня 2021 года граждане РФ смогут получить «арктический гектар» по аналогии с «дальневосточным гектаром».

«Мы провели работу со всеми арктическими регионами. На сегодняшний день они подтвердили готовность устанавливать льготные ставки по налогу на имущество, земельному налогу и упрощенной системе налогообложения», — цитирует ИА PrimaMedia вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Россияне смогут получить землю в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республике Коми и Республике Карелия.

Напомним, новая госпрограмма развития арктической зоны будет утверждена в сентябре. Ее проект состоит из трех подпрограмм — «Создание условий для привлечения частных инвестиций и создание новых рабочих мест», «Комплексное развитие территорий» и «Дети Арктики». Общий объем финансирования — 57 млрд рублей.

В мае руководитель лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ Станислав Огородов заявил, что морское побережье российской Арктики разрушается из-за нарушения правил строительства объектов на этой территории, от появления больших волн и продолжительного периода открытой воды.