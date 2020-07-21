Дроздов предрек исчезновение белых медведей в Арктике через 20 лет

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов в интервью НСН во вторник, 21 июля, предрек исчезновение популяции белых медведей в Арктике уже через 20 лет.

По его словам, в Арктике тяжелая ситуация, поскольку там мало еды. Из-за этого самцы не едят с осени и не ложатся в спячку, а у самок в это время появляется потомство, которое необходимо выкармливать. Кроме того, из-за активного таяния льда весной ледяной покров настолько отодвигается, что медведю приходится плыть к медведице несколько километров в ледяной воде, что тоже сказывается на репродуктивной составляющей, пишет телеканал «360».

«По моим самым умеренным прогнозам, вымирание вида может произойти даже раньше 2100 года, думаю, что лет через 20. Это антропогенные нарушения, которые поставили под угрозу существование субпопуляции. Людям пора повернуться к природе лицом», — заявил Дроздов.

20 июля журнал Nature Climate Change опубликовал результаты исследования, согласно которым к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажется под угрозой исчезновения из-за сокращения морского льда, вызванного глобальным потеплением. Ученые отмечают, что белые медведи используют морской лед, чтобы охотиться с него на тюленей. Медведи с каждым годом вынуждены проводить на материке всё больше времени из-за увеличения продолжительности теплого сезона в Арктике и сокращения площади морского льда.

Экологи, зоологи бьют тревогу уже десяток лет, очередное исследование на эту тему, по их мнению, может поспособствовать скорейшему принятию мер по борьбе с глобальным потеплением. В частности, Росприроднадзор сообщил, что со 2 августа в арктической зоне начнутся тестовые авиаучеты белых медведей. Кроме того, специалистам предстоит оценить экологическую ситуацию в этом регионе в целом.

Ученые подсчитали, что осталось менее 26 тыс. белых медведей, разбросанных по 19 различным территориям, от ледяных ландшафтов Шпицбергена до Гудзонова залива и Чукотского моря между Аляской и Сибирью, пишет сайт kp.ru. По словам Питера Мольнара, биолога из Университета Торонто в Скарборо и ведущего автора исследования, даже если на Земле сократится количество парниковых выбросов, то всё равно несколько групп животных исчезнет до конца века. Серьезные проблемы начнутся уже к 2080 году.