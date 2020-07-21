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Новую госпрограмму развития Арктики примут в сентябре

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Новая госпрограмма развития Арктической зоны будет утверждена в сентябре. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, курирующий Арктику, в ходе пресс-конференции.

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«Сентябрь — принятие программы. Общий объем финансирования — 57 млрд рублей», — сказал он.

В свою очередь министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал, что проект новой госпрограммы состоит из трех подпрограмм — «Создание условий для привлечения частных инвестиций и создание новых рабочих мест», «Комплексное развитие территорий» и «Дети Арктики».

О начале разработки государственной программы социально-экономического развития Арктики стало известно в мае.

В конце 2019 года сообщалось, что Минвостокразвития разработало новую систему прав недропользования в арктических и дальневосточных морях. Законопроектом предлагается создание государственной корпорации «Росшельф» по освоению континентального шельфа России в районах Арктики и Дальнего Востока.

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