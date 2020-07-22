Волочкова рассказала о причинах оскорбления полицейского

Балерина Анастасия Волочкова 22 июля рассказала в суде, почему назвала полицейского «чмом».

«Они меня 45 минут доставали! Какая бы у вас была реакция на это?! Я ни в каком магазине не была! То, что я назвала одного ЧМО. Я пояснила: это аббревиатура «человек в ментовском обличии». Извините, в милицейском. Ничего оскорбительного здесь нет», — приводит ее слова телеканал РЕН ТВ.

Ранее в среду сообщалось, что Волочкова пришла в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве в платье в пол и в шубе.

29 июня было опубликовано видео, на котором Волочкова устроила скандал в нижегородском селе Дивеево, куда приехала, несмотря на карантин из-за коронавируса. Артистка оскорбила полицейских и назвала себя «примой-балериной всея Руси».

Артистка привлекается по двум административным статьям: по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

С 25 апреля Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь закрыли для посещения, после того как у нескольких его обитательниц обнаружили коронавирус. В монастыре ограничения сняли 11 июля, однако в Дивееве они по-прежнему действуют.