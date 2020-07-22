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Волочкова пришла в суд на рассмотрение дела о нарушении карантина в шубе

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Фото: РЕН ТВ
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Российская балерина Анастасия Волочкова пришла в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве в платье в пол и в шубе. Об этом в среду, 22 июля, сообщил РЕН ТВ.

При этом Волочкова отказалась общаться с журналистами.

«Я здесь не на пресс-конференции. Журналисты, какими бы они ни были порядочными людьми, всё равно всё коверкают», ― сказала она.

29 июня было опубликовано видео, на котором Волочкова устроила скандал в нижегородском селе Дивеево, куда приехала, несмотря на карантин из-за коронавируса. Артистка оскорбила полицейских и назвала себя «примой-балериной всея Руси».

Артистка привлекается по двум административным статьям: по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

С 25 апреля Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь закрыли для посещения, после того как у нескольких его обитательниц обнаружили коронавирус. В монастыре ограничения сняли 11 июля, однако в Дивееве они по-прежнему действуют.

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