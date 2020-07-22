Четыре многоэтажных дома снесут в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда должны снести четыре многоэтажных дома, признанных аварийными и непригодными для проживания. Соответствующее заключение выдала инспекция госжилнадзора Волгоградской области.

Специалисты ведомства провели инженерные изыскания, которые показали, что капремонт не улучшит состояние зданий. Речь идет о домах № 1, 2, 4, 7 на улице 2-я Караванная, построенных с 1955 по 1959 год, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

По данным издания, рядом со сносимыми строениями есть выставленные на продажу квартиры. Средняя цена за 1 кв. м в таком жилье составляет 25–26 тыс. рублей.

19 июля глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщил, что в России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов. По его словам, решение о переселении будет приниматься, если две трети жильцов поддержат его. На текущий момент данная процедура решается в судебном порядке и занимает большое количество времени.