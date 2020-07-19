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В России изменятся правила выселения из аварийного жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

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«Это сегодня проблема. Большинство жильцов готово уехать из аварийного дома, а одна-две семьи говорят: мы не уедем! Сейчас для таких ситуаций готовятся поправки в закон», — рассказал Степашин в интервью «Российской газете».

Он отметил, что решение о переселении будет приниматься, если две трети жильцов поддержат его. На текущий момент данная процедура решается в судебном порядке и занимает большое количество времени.

Кроме того, еще одна проблема связана с самим понятием «аварийное жилье». В качестве примера Степашин привел Астрахань и Якутск, в которых немало домов, находящихся в плохом состоянии, но не подлежащих сносу.

«По мне это вообще сегодня самая большая проблема. Мы все еще разделяем: отдельно ветхое жилье, отдельно аварийное. Пора перестать прятать голову в песок, как страусы, не замечая, что в ветхих домах жить нельзя. XXI век на дворе! Ветхое — это и есть аварийное жилье. Нечего их делить. И надо помогать регионам избавляться от такого старья», — резюмировал Степашин.

В конце июня «Известиям» рассказали в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, что людей, проживающих в аварийном жилье, могут освободить от платы за текущий ремонт и содержание своих жилищ.

В середине апреля вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил, что программа расселения аварийного жилья в России может быть ускорена в целях поддержки строительной отрасли в условиях экономического спада на фоне пандемии коронавируса.

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