Хуснуллин предложил ускорить программу расселения аварийного жилья в России

В целях поддержки строительной отрасли в условиях экономического спада из-за коронавируса программа расселения аварийного жилья в России может быть ускорена. Об этом 16 апреля на совещании о мерах поддержки строительной отрасли в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сегодня ряд регионов подтвердил, что при имеющемся финансировании на последующие годы можно это сделать. Мы готовы по программе «Стимул» дополнительные объемы выполнить в этом году — это подготовка территорий для будущих застроек. Есть у нас достаточно большие возможности», — сказал он.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил, что правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики.

6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин отметил важность поддержки жилищного строительства в условиях распространения коронавируса. По его словам, уже подписан ряд соответствующих постановлений. Он подчеркнул, что недавний переход на новую финансовую схему с использованием эскроу-счетов полностью изменил схему работы сферы, а ситуация с вирусом привела к новым рискам.

Кроме того, Мишустин сообщил об отмене штрафных санкций к застройщикам жилья, нарушившим обязательства, со 2 апреля до 1 января 2021 года. На этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов.

За минувшие сутки в России зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество инфицированных достигло 27 938 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 78 регионах страны.

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