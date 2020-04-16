Путин поручил разработать спецрежим безопасности на стройках

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 апреля, поручил правительству, а также регионам и компаниям разработать специальный режим для обеспечения безопасности на стройках на фоне распространения коронавируса в стране.

«Мои консультации, которые я постоянно провожу с экспертами, показывают, что могут быть выработаны специальные безопасные режимы строительных работ. Прошу правительство вместе с регионами, строительными компаниями оперативно утвердить и использовать такие режимы», ― заявил он во время совещания по ситуации в строительной индустрии.

При этом глава государства подчеркнул, что, несмотря на объективные ограничения в связи с коронавирусом, сроки по инфраструктурным проектам должны максимально выдерживаться. Это необходимо для того, чтобы финансовые ресурсы государства не замораживались, а работали на экономику, развитие России и регионов, а также на повышение качества жизни граждан.

В ходе совещания Путин также заверил в том, что правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики. Он рекомендовал губернаторам не замораживать объекты строительства, а находить решения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что в строительной отрасли необходимо учитывать ее специфику и необходимость непрерывного режима работы, в частности, на жизненно важных объектах.

6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности поддержки жилищного строительства в условиях распространения коронавируса. По его словам, уже подписан ряд соответствующих постановлений. Он подчеркнул, что недавний переход на новую финансовую схему с использованием эскроу полностью изменил схему работы сферы, а ситуация с вирусом привела к новым рискам.

Кроме того, Мишустин сообщил об отмене штрафных санкций к застройщикам жилья, нарушившим обязательства, со 2 апреля до 1 января 2021 года. На этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах страны. Умерли 232 пациента, выздоровели ― 2304.

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