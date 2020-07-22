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Двух футболистов ЦСКА изолировали из-за подозрений на COVID-19

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Два игрока московского футбольного клуба ЦСКА изолированы из-за подозрений на заболевание COVID-19. Об этом в среду, 22 июля, сообщает пресс-служба клуба.

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«По итогам тестирования анализы двух игроков — Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов», — говорится в заявлении.

Клуб оперативно уведомил об этом эпизоде Роспотребнадзор и «Тинькофф Российскую премьер-лигу». После этого случая все остальные игроки прошли повторное тестирование на COVID-19, и заболевших выявлено не было.

На прошлой неделе ФК «Сочи» не смог провести матч против «Тамбова» в Нижнем Новгороде, так как у девяти игроков команды выявили коронавирус в день игры.

Российский футбольный союз и «Тинькофф Российская премьер-лига» 21 июня сделали заявление о том, что случаи заболевания COVID-19 у футболистов не являются форс-мажором.

Сезон-2019/20 РПЛ возобновился 19 июня после вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

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