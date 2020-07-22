Роспотребнадзор разрешил проведение выпускного в парке Горького

Роспотребнадзор разрешил провести общегородской выпускной в парке Горького в Москве 24 июля. Об этом в среду, 22 июля, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора провели подготовительные мероприятия, на празднике будут дежурить сотрудники ведомства и медики. Со всем задействованным в мероприятии персоналом проведены обучающие мероприятия и инструктажи по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности, также весь персонал прошел обследование на COVID-19. В преддверии праздника в парке провели двукратную акарицидную обработку территории с последующим контролем эффективности обработки.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что парк Горького обеспечен средствами индивидуальной защиты персонала, антисептиками, дезинфицирующими средствами, а также бесконтактными термометрами. В день выпускного там также проведут генеральную уборку и дезинфекцию. Всех выпускников обеспечат именными браслетами. Всем, включая сопровождающих лиц, перед посадкой в автобус и перед входом в парк проведут бесконтактное измерение температуры.

Уточняется, что зоны проведения зрелищных мероприятий, а также игровых и досуговых площадок будут находиться в разных частях парка для максимального разобщения участников. Скоропортящиеся блюда исключили из ассортимента меню предприятий общественного питания, для питья будут раздавать бутилированную воду. Питьевые фонтанчики работать не будут. Помимо этого дополнительно в парке установят новые мобильные биотуалеты, контейнеры для сбора бытового мусора, использованных масок и перчаток.

Выпускной для московских школьников в парке Горького пройдет 24 июля. Проведение мероприятия стало возможным ввиду улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом, пишет REGNUM. В ночь на 25 июля в парк будут пускать только школьников и сопровождающих с именными браслетами с QR-кодом, пишет НСН.

«Показатели заболеваемости действительно идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников», — приводит RT слова заммэра столицы Анастасии Раковой.

Она добавила, что для выпускников подготовили хорошую праздничную программу. Запланированы выступления популярных исполнителей, фотозоны, арт-лабиринт современного искусства, уличные театры и многое другое. Праздник начнется в 20:00 24 июля и завершится в 6:00, уточняет телеканал «360».