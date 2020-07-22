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Стали известны дата и место проведения выпускного для школьников в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Выпускной для московских школьников пройдет 24 июля в Парке Горького. Об этом в среду, 22 июля, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы готовились к выпускному. Хочу всех обрадовать: показатели заболеваемости действительно идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников. Праздник пройдет 24 июля в Парке Горького», — сообщила Ракова.

Общероссийский выпускной для школьников состоялся 27 июня в онлайн-формате в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что прошедший период был непростым, так как и преподавателям, и ученикам пришлось осваивать дистанционное обучение.

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