Дорогу к Куршской косе начнут реконструировать в августе

В Зеленоградске (Калининградская область) в августе этого года планируют начать реконструкцию улицы Окружной. Об этом «Калининград.Ru» рассказал замглавы администрации муниципалитета Георгий Попшой.

По его словам, на участке уже ведется подготовка к работам. Непосредственно к ремонту приступят 15–20 августа. Сейчас на стадии согласования находится схема организации движения. Чиновник также заметил, что в этом году реконструкцию могут не завершить — это будет зависеть от объемов субсидий.

Стоимость контракта составила 200 млн рублей. Новая дорога от круговой развязки на въезде в Зеленоградск до городского кладбища останется двухполосной. Подрядчик также должен будет обустроить полосы для съездов к крупным магазинам и тротуары.

По данным «Калининград.Ru», в выходные в сторону Куршской косы образовались километровые пробки, в которых люди стояли по три-четыре часа.