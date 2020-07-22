Прямой эфир

Дорогу к Куршской косе начнут реконструировать в августе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Зеленоградске (Калининградская область) в августе этого года планируют начать реконструкцию улицы Окружной. Об этом «Калининград.Ru» рассказал замглавы администрации муниципалитета Георгий Попшой.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

По его словам, на участке уже ведется подготовка к работам. Непосредственно к ремонту приступят 15–20 августа. Сейчас на стадии согласования находится схема организации движения. Чиновник также заметил, что в этом году реконструкцию могут не завершить — это будет зависеть от объемов субсидий.

Стоимость контракта составила 200 млн рублей. Новая дорога от круговой развязки на въезде в Зеленоградск до городского кладбища останется двухполосной. Подрядчик также должен будет обустроить полосы для съездов к крупным магазинам и тротуары.

По данным «Калининград.Ru», в выходные в сторону Куршской косы образовались километровые пробки, в которых люди стояли по три-четыре часа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020