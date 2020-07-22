Два новых детских сада построят в Ижевске в 2020 году

В Ижевске (Удмуртия) в этом году построят два новых детских сада. Один из них появится в микрорайоне Сельхозвыставка, второй — на улице Архитектора Берша.

Детсад на Архитектора Берша возводится в рамках нацпроекта «Демография». На его строительство из федерального, республиканского и муниципального бюджетов направили более 230 млн рублей. Сейчас в здании идет устройство полов, входных групп, прокладываются инженерные коммуникации, сообщает ИА «Сусанин».

Завершить строительство и сдать объект планируется в декабре 2020 года. В сентябре следующего года учреждение сможет принять 220 детей.

В микрорайоне Сельхозвыставка детсад рассчитан на 116 воспитанников. Учреждение должны достроить до 30 октября, а открыть — до конца года.

Из бюджетов всех уровней на строительство детсада направили 112 млн рублей, часть средств вложил инвестор. Подрядчик уже приступил к благоустройству территории, монтажу ограждений и другим работам.

Глава города Олег Бекмеметьев отмечает, что в Ижевске также развивается сеть частных детских садов. Кроме того, в 2021 году планируется возвести еще два учреждения для дошколят.