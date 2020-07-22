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Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста обвиняемым по делу Голунова полицейским

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о продлении ареста полицейских, обвиняемых по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом стало известно в среду, 22 июля.

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«Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, отправив материалы по мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд и оставив обвиняемых под стражей до 2 августа», — такое решение огласила судья Мосгорсуда, ее слова приводит ТАСС.

Журналист был задержан в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, сам он свою вину отрицал. Через несколько дней после его задержания глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении пятерых полицейских, которые вели дело. Также был уволен начальник УВД ЗАО Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков московского ГУ МВД Юрий Девяткин и глава антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрея Щирова.

Позднее один из бывших правоохранителей — Максим Уметбаев — частично признал вину в применении к задержанному силы, а его экс-коллега Денис Коновалов — в том, что подбросил журналисту наркотики. Остальные фигуранты до сих пор не признали вину. В январе все были арестованы и отправлены в СИЗО, кроме Коновалова — его перевели под домашний арест.

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