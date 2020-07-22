Минфин предложил поднять цены на крепкий алкоголь в пределах инфляции

Минфин России предлагает повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь с 2021 года в пределах инфляции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства в среду, 22 июля.

«Речь не идет о значительном росте цен. Документом предусмотрено увеличение МРЦ исключительно в пределах инфляции, всего порядка 3%», — отмечается в сообщении.

Кроме того, выпуск нового приказа о минимальных ценах осуществляется в порядке переиздания документа, поскольку действующий утратит силу с 1 января следующего года в соответствии с постановлением в рамках реализации механизма регуляторной гильотины. «Проект приказа будет рассматриваться и утверждаться рабочей группой по регуляторной гильотине», — приводит агентство слова пресс-службы.

«МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в России устанавливаются МРЦ на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. Минимальная цена на игристое вино (шампанское) составляет 164 рубля за 0,75 л готовой продукции.

Ранее в среду Минфин опубликовал проект приказа, в котором предлагает повысить МРЦ на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России с 1 января 2021 года.

Согласно документу, МРЦ на водку с нового года может вырасти на 3,5% — до 238 рублей за бутылку объемом 0,5 л готовой продукции с текущих 230 рублей. Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 3%, до 446 рублей за бутылку 0,5 л с нынешних 433 рублей.