Глава Владимирской области сообщил о повторном случае заболевания COVID-19

Специалисты выявили повторный случай заболевания коронавирусом во Владимирской области. Об этом в среду, 22 июля, заявил глава региона Владимир Сипягин.

«Один из медиков (Владимирской области. ― Ред.) заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз», ― рассказал он во время эфира в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечает ТАСС, ранее не было официально подтвержденных случаев повторного заболевания COVID-19 в России.

17 июля профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова рассказала о гипотезе недолговечности иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. Она отметила, что в некоторых случаях иммунитет вырабатывается слабый и не на долгий срок.

Также специалист подчеркнула, что сейчас нет никакой уверенности в том, что при повторном заражении «память» иммунной системы проснется и начнет вырабатывать нейтрализующие антитела.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 789 190 человек, умерли 12 745 пациентов, выздоровели ― 572 053.

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