Биолог прокомментировала данные о недолговечном иммунитете к COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в пятницу, 17 июля, в интервью РБК разъяснила гипотезу о недолговечности иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 и какие выводы можно сделать из этого.

По мнению специалиста, существует несколько вариантов работы иммунного механизма в случае сохранения организмом иммунитета к COVID-19 на довольное короткое время, из которых можно сделать плохой и хороший выводы.

Согласно первому варианту, иммунная система некоторых людей способна «вычищать» вирус из организма еще до того, как он успевает синтезировать антитела, то это, по словам врача, «и хорошо, и плохо».

«Хорошо, потому что это значит, что наш иммунитет с коронавирусной инфекцией может довольно быстро справляться. Плохо, потому что вирус в таком случае выводится слишком быстро, иммунная система не успевает создать так называемую «антительную память» к инфекции», — пояснила она.

Баранова также отметила, что при этом у медиков и ученых не будет возможности узнать, до какой степени тот или иной человек защищен от коронавирусной инфекции, а он в свою очередь может остаться без долгосрочной защиты от COVID-19.

Второй вариант, когда иммунитет после коронавируса в целом вырабатывается слабый и не на долгий срок. Это, например, доказывает уровень антител, наблюдаемый у некоторых китайцев, перенесших инфекцию.

«Обычно самые высокие уровни антител всегда синтезируются при первой встрече с инфекцией. Соответственно, при повторной инфекции производится либо столько же антител, либо еще меньше», — считает ученый.

Кроме того, подчеркивает Баранова, сейчас нет никакой уверенности в том, что при повторном заражении «память» иммунной системы проснется и начнет вырабатывать нейтрализующие антитела. Врачи, по ее словам, только имеют «представление», что так должно произойти, но «таких данных у науки на сегодняшний день нет».

Ранее нидерландские ученыe под руководством профессорa Амстердамского университетa Менно де Винтерa пришли к выводу, что одно из антител, появляющееся в плазме крови людей, перенесших тяжелую форму COVID-19, не подавляет вирус, a вызывает сильныe воспаления.