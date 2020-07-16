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У больных с тяжелой формой COVID-19 обнаружили опасные антитела

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Фото: TASS/BSIP/Education I/Cavallini James
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Одно из антител, появляющееся в плазме крови людей, перенесших тяжелую форму COVID-19, не подавляет вирус, a вызывает сильныe воспаления. К такому выводу пришли нидерландские ученыe под руководством профессорa Амстердамского университетa Менно де Винтерa. Результаты их исследования опубликованы на порталe bioRxiv.

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По данным биологов, эти антителa могут присоединяться к шиповидному белку коронавируса и при взаимодействияx c клетками-макрофагами «вызывают очень мощный воспалительный ответ».

«Это объясняет, почему в тот момент, когда «включается» адаптивный иммунитет, состояние здоровья многих пациентов резко ухудшается», — пишут исследователи.

Как показали последующие эксперименты, нарушения в работе макрофагов, которые вызывают эти антитела, не только ускоряли развитие воспалений, но и способствовали образованию тробмов, а также нарушали работу стенок сосудов. Обе эти проблемы, вкупе с воспалительными реакциями, сегодня считаются одними из главных причин осложнений при COVID-19.

Исследователи сообщают, что подавили все эти реакции с помощью вещества R406 — одного из компонентов фостаматиниба, лекарства от иммунногенной тромбоцитопении. Это соединение блокирует работу ферментов иммунных клеток, которые отвечают за выработку провоспалительных сигнальных молекул в макрофагах.

Ранее, 15 июля, микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер высказал мнение, что бессимптомных носителей COVID-19 не существует. Он считает, что ошибка произошла из-за того, что тесты на коронавирус не способны определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание «крошечные разрушенные части вируса».

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