Сайт Минкультуры России переехал на новый адрес

Сайт Министерства культуры России переехал в доменную зону gov. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь сайт находится по адресу culture.gov.ru.

«Миграция официального сайта Минкультуры России в домен gov.ru осуществляется в соответствии с решением, принятым на совещании заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все ссылки на разделы и документы сохранены, а для предыдущего сайта установлена переадресация.

Ранее, 13 июля Чернышенко заявил, что к 2030 году широкополосный интернет будет доступен для 97% российских домохозяйств. К этому времени планируется обеспечить предоставление 95% всех социально значимых услуг в режиме онлайн. Таким образом можно будет достичь «полного проникновения всех благ» цифровизации.