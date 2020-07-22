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Сайт Минкультуры России переехал на новый адрес

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сайт Министерства культуры России переехал в доменную зону gov. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

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Теперь сайт находится по адресу culture.gov.ru.

«Миграция официального сайта Минкультуры России в домен gov.ru осуществляется в соответствии с решением, принятым на совещании заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все ссылки на разделы и документы сохранены, а для предыдущего сайта установлена переадресация.

Ранее, 13 июля Чернышенко заявил, что к 2030 году широкополосный интернет будет доступен для 97% российских домохозяйств. К этому времени планируется обеспечить предоставление 95% всех социально значимых услуг в режиме онлайн. Таким образом можно будет достичь «полного проникновения всех благ» цифровизации.

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