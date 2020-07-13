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К 2030 году 97% домохозяйств РФ будут обеспечены широкополосным интернетом

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Фото: Depositphotos
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К 2030 году широкополосный интернет будет доступен для 97% российских домохозяйств. Об этом 13 июля на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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По его словам, к 2030 году планируется обеспечить предоставление 95% всех социально значимых услуг в режиме онлайн. Таким образом можно будет достичь «полного проникновения всех благ» от цифровизации.

«Для этого, конечно, потребуется, чтобы у нас практически все население страны было обеспечено широкополосным доступом к интернету. Мы предлагаем [предусмотреть] показатель 97% домохозяйств, которые будут подключены к интернету», — сказал Чернышенко.

Ранее, в ноябре 2019 года, стало известно, что в России планируют создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, — автомобили, поезда и самолеты.

По задумке авторов проекта проектируемая система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). К 2022 году планируется создать первый экспериментальный сегмент такой сети из 10 ретрансляторов с радиусом действия каждого в 150 км.

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