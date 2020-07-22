Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минфин предложил поднять цены на крепкий алкоголь в пределах инфляции
Мир
Помпео объявил награду в $1 млн за информацию о двух украинцах-мошенниках
Политика
В РФ предложили вынести проблему притеснения журналистов в США на уровень ООН
Туризм
Грузия продлила запрет на международные авиарейсы до осени
Экономика
Госдума приняла закон о сделках с цифровыми финансовыми активам

Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и ФРГ у границ страны

0
Фото: commons.wikimedia.org/Greg L. Davis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S ВМС США, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии неподалеку от российских границ. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в в Национальном центре управления обороной РФ.

В ожидании «Триумфа»: Поволжье и Урал прикроют новейшие С-400
На современные системы ПВО перевооружат полки, защищающие Самару и Екатеринбург

Американские самолеты проводили разведку над акваторией Черного моря, а немецкий — над Балтийским морем. По данным центра, все иностранные воздушные суда были сопровождены российскими военными самолетами.

«Силами дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов осуществлено их сопровождение», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что нарушения российских границ допущено не было.

Ранее в этот же день сообщалось, что Черноморский флот России отслеживает действия кораблей и авиации НАТО, принимающих участие в учениях Sea Breeze – 2020 на северо-западе Черного моря. Учения Sea Breeze – 2020 стартовали 20 июля в Черном море. В них задействованы военные корабли ВМС Украины и стран НАТО, в том числе эсминец ВМС США Porter и противолодочный самолет P-8 Poseidon ВМС США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020