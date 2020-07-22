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Источник заявил о готовности Украины к размещению еврооблигаций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Власти Украины вновь готовятся к размещению евробондов, которое было отложено из-за отставки главы Нацбанка. Об этом 22 июля рассказал «РИА Новости» источник в финансовых кругах.

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Он сообщил, что Киев проведет в среду конференц-звонок с инвесторами, как раз посвященный возможному размещению еврооблигаций в долларах с погашением в марте 2033 года.

Кроме того, украинские власти намерены объявить 23 июля о выкупе собственных евробондов на общую сумму до $750 млн с погашением в 2021 и 2022 годах.

16 июля Верховная рада назначила председателя Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины (НБУ).

Шевченко заявил, что украинский Нацбанк стал независимым Центробанком. В этом ему последние шесть лет помогали международные партнеры. Теперь регулятор обеспечивает макроэкономическую стабильность банковской системы и экономики Украины.

Предыдущий глава НБУ Яков Смолий подал в отставку 1 июля, объяснив решение систематическим политическим давлением. Своей отставкой он также хотел предостеречь от дальнейших попыток «подорвать институциональные основы» Нацбанка. Рада уволила Смолия с должности 3 июля.

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