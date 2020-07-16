Верховная рада назначила председателя Укргазбанка главой Нацбанка Украины

Верховная рада назначила председателя Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины (НБУ), свидетельствуют итоги голосования в четверг, 16 июля.

Его кандидатуру, предложенную президентом страны Владимиром Зеленским, поддержали 332 депутата при необходимых 226.

Шевченко заявил, что украинский Нацбанк стал независимым Центробанком. В этом ему последние шесть лет помогали международные партнеры. Теперь регулятор обеспечивает макроэкономическую стабильность банковской системы и экономики Украины.

Однако в нынешних условиях, по его словам, применяемый с этой целью украинским Центробанком инструмент инфляционного таргетирования уже должен не только отвечать за макрофинансовую стабильность, но и обеспечивать создание дальнейших условия для развития экономики.

Новый глава Нацбанка подчеркнул, что под его руководством регулятор и дальше будет продолжать повышать финансовую стабильность страны, в том числе работать с проблемными кредитами банков. Они составляют 40% от общей суммы аналогичных займов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на выступление Шевченко после избрания главой НБУ в Раде.

Кирилл Шевченко окончил Харьковский государственный экономический университет. В разные годы работал в ЗАО «Украинский кредитный банк», потом в харьковском филиале Райффайзенбанка «Аваль», а также в банке «Финансы и кредит». В 2004 году возглавил Государственное ипотечное учреждение, а в 2009 году работал советником тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

В 2010 году Шевченко стал соучредителем банка «Терра», который позже был продан. Затем перешел в Укргазбанк, где к 2015 году стал председателем правления.

Предыдущий глава НБУ Яков Смолий подал в отставку 1 июля, объяснив решение систематическим политическим давлением. Своей отставкой он также хотел предостеречь от дальнейших попыток «подорвать институциональные основы» Нацбанка. Рада уволила Смолия с должности 3 июля.

15 июля Зеленский внес в Раду проект о назначении Шевченко новым главой Нацбанка Украины.