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ЧФ РФ продолжил слежение за кораблями НАТО во время учений Sea Breeze-2020

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Черноморский флот отслеживает действия кораблей и авиации НАТО, принимающих участие в учениях Sea Breeze-2020 на северо-западе Черного моря. Об этом в среду, 21 июля, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

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«Силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по слежению за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учении «Си бриз-2020», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы центра.

В маневрах, как отмечается, принимают участие корабли и авиация ВМС США, а также аналогичная техника их партнеров.

Учения Sea Breeze-2020 стартовали 20 июля в Черном море. В них задействованы военные корабли ВМС Украины и стран НАТО. Маневры продлятся семь дней. Как заявил глава ВМС Украины Алексей Неижпапа, целью учений является «обеспечение мира и стабильности» в Черноморском регионе.

За день до этого Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем ВМС США Porter, который зашел в акваторию Черного моря. Военный американский корабль вместе с противолодочным самолетом P-8 Poseidon ВМС США принимают участие в маневрах.

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