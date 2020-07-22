Неизвестные атаковали стадо сайгаков в астраханском заказнике

Астраханская межрайонная прокуратура провела проверку по факту происшествия в заказнике «Степной». Там неизвестные атаковали с воздуха стадо сайгаков. Инцидент произошел утром 7 июля.

Как выяснилось, браконьеры на вертолете снизились до высоты 10–15 м над землей в районе водопоя на озере Большой Артезиан. Летчики создали панику в стаде краснокнижных животных, что привело к гибели одного сайгака.

Ущерб, нанесенный правонарушителями, оценивается в 300 тыс. рублей. Прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности, пишет «Астрахань-24».

3 июля сообщалось о задержании в районе города Темрюк 34-летнего мужчины, который вылавливал креветок в акватории Азовского моря. С помощью вентеря ему удалось поймать более 12,5 тыс. экземпляров креветки. По предварительным данным, ущерб от его действий составил порядка 600 тыс. рублей.