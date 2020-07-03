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Браконьера задержали за вылов 12,5 тыс. креветок в Краснодарском крае

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Сотрудники пограничного управления в Краснодарском крае задержали 34-летнего мужчину, который вылавливал креветок в акватории Азовского моря. По предварительным данным, ущерб от действий браконьера составляет около 600 тыс. рублей.

Нарушитель был замечен в районе западного мола города Темрюк. С помощью вентеря мужчина выловил более 12,5 тыс. экземпляров креветки. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Добыча креветок в Азовском море и Керченском проливе запрещена с 1 по 31 июля. В Черном море запрет будет действовать до 31 августа. В период действия запрета взыскание ущерба производится в двойном размере.

В конце июня в Сочи задержали троих браконьеров, которые занимались выловом мидий. Вес незаконной добычи составил около 15 кг.

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