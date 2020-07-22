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Мурашко заявил о подтвержденной безопасности вакцины от COVID-19
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Мурашко заявил о подтвержденной безопасности вакцины от COVID-19

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Эффективность первой российской вакцины от COVID-19 есть, ее безопасность подтвердили. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24» в среду, 22 июля.

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«Но всегда чем больше людей вовлекается, мы большее получаем количество данных», — сказал министр.

Он добавил, что поэтому «работа на популяции, работа на больших данных — это те требования, которые мы сейчас сформировали и выставляем в том числе пострегистрационным наблюдениям».

«Все пациенты из стационаров выписаны сегодня, и еще одна вакцина прошла через этический комитет и получила одобрение, сейчас получает экспертное заключение, и тоже начинаются клинические исследования», — сказал он.

Мурашко добавил, что Минздрав России готовится не только к завершению клинических исследований вакцины от этого вируса, но и к выпуску ее на определенных условиях.

«Параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые необходимо учитывать», — сказал Мурашко.

По его словам, вакцина от коронавируса, созданная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может получить регистрационное удостоверение в первой декаде августа.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год, заявил, что четыре российские вакцины от коронавируса — Центра Гамалеи и Минобороны — доказали свою безопасность. По словам Мишустина, на сегодня 17 научных организаций разработали более 26 видов вакцин. По двум вакцинам «практически клинические испытания находятся на финальной стадии». «Два также готовятся к началу испытаний: это «Вектор» и НИИ вакцин и сывороток», — добавил он.

Глава кабмина выразил надежду, что готовая вакцина от этой инфекции появится осенью.

В России завершаются клинические испытания нескольких вакцин от COVID-19. 21 июля Минобороны сообщило о готовности вакцины, которую создают военные специалисты в сотрудничестве с НИЦ имени Гамалеи.

Кроме того, испытания еще одного препарата завершили в Сеченовском университете. По данным специалистов, у всех добровольцев вырабатывался иммунитет к коронавирусу.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что производство вакцин может начаться уже в августе — после получения одобрения от регуляторов.

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